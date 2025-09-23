Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

Кратко:
- Как София Ротару выглядела на свадьбе
- Сколько она прожила в браке с мужем
Украинская известная певица София Ротару и музыкант Анатолий Евдокименко поженились 57 лет назад, 22 сентября 1968 года.
В Сети появились архивные снимки со свадьбы пары. Кстати, супруги вместе прожили 34 года, но в 2022 году Евдокименко умер.
"Их свадьба стала началом великой истории, которая всегда будет примером подлинной преданности и счастья. За 34 года они вместе прошли долгий путь, исполненный радости, испытаний и побед", – отметили в публикации.
На фото София Михайловна позировала в белом платье с фатой, а ее муж выбрал классический черный костюм, дополнив его сиреневым галстуком.
Смерть мужа Софии Ротару
Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта, у супругов есть сын Руслан, который стал настоящей опорой для артистки.
Напомним, Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. Она редко выходит на связь с поклонниками и отказалась выступать на сцене до окончания войны.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.
А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.
Вас может заинтересовать:
- Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал
- "Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова
- Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред