Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

В Сети показали, как раньше выглядела София Ротару.

София Ротару - брак с Анатолием Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Как София Ротару выглядела на свадьбе

Сколько она прожила в браке с мужем

Украинская известная певица София Ротару и музыкант Анатолий Евдокименко поженились 57 лет назад, 22 сентября 1968 года.

В Сети появились архивные снимки со свадьбы пары. Кстати, супруги вместе прожили 34 года, но в 2022 году Евдокименко умер.

"Их свадьба стала началом великой истории, которая всегда будет примером подлинной преданности и счастья. За 34 года они вместе прошли долгий путь, исполненный радости, испытаний и побед", – отметили в публикации.

София Ротару с мужем / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.forever/

На фото София Михайловна позировала в белом платье с фатой, а ее муж выбрал классический черный костюм, дополнив его сиреневым галстуком.

София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Смерть мужа Софии Ротару

Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта, у супругов есть сын Руслан, который стал настоящей опорой для артистки.

Напомним, Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. Она редко выходит на связь с поклонниками и отказалась выступать на сцене до окончания войны.

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





