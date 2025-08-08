"Не поддаются логике": путинист Киркоров публично обратился к Ротару

Филипп Киркоров решил поделиться воспоминаниями.

София Ротару - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров вспомнил о Софии Ротару

Что он о ней написал

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения.

На своей странице в Instagram он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую – всегда мурашки! Мурашки звучат как "очень", они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, данность, суть: когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь", – написал любитель диктатора Путина.

Филипп Киркоров о Софии Ротару / фото: скрин instagram.co, Филипп Киркоров

Позиция Филиппа Киркорова

После 24 февраля 2022 года Киркоров публично поддержал нападение РФ на Украину, а также ездила во временно оккупированную украинскую Горловку и давал концерты для российских оккупантов.

Филипп Киркоров и София Ротару / фото: скрин видео

Только сделал он это не из-за своего патриотизма, а чтобы отбелить репутацию после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Филипп Киркоров и София Ротару / фото: скрин видео

Но даже оккупанты не оценили его поступок и попросили больше не приезжать.

София Ротару / Главред

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





