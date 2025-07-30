Тюрьма 6 лет: в России объявили в международный розыск оперную певицу

Если Мария Максакова появится в РФ, ее посадят в тюрьму.

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Максакову объявили в розыск / Коллаж Главред, фото РБК, РИА Новости

Кратко:

В чем обвиняют Марию Максакову

Какой срок ей грозит

Террористическая Россия, которая напала на мирную Украину, объявила в международный розыск оперную певицу и бывшего депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс.

Как сообщает информационное пропагандистское агентство РФ ТАСС, ее обвиняют в "призывах к действиям против безопасности страны". Другими словами, Максакова не поддержала военное вторжение России в Украину и публично заявила об этом.

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Согласно данным сайта Московского городского суда, Максаковой грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей (500 000 гривен) или тюремное заключение сроком от трех до шести лет.

Максакова поддерживает Украину / Instagram

Поводом для обвинений стало видео на ютьюб-канале певицы с "дискредитацией войны в Украине и призывами спонсировать ВСУ". Максакова рассуждает о преступлениях российских властей и призывает помогать украинской армии, потому что та, по её словам, – это "единственная сила", которая "перебьёт хребет этому Левиафану". За это певице грозит до шести лет лишения свободы.

Максакова – бывшая солистка Мариинского театра, в 2011 году стала депутатом Госдумы от "Единой России", в 2016 году уехала в Киев. С тех пор певица неоднократно публично критиковала российские власти. В мае 2023 года Минюст России объявил её иноагенткой – певицу уже несколько раз штрафовали за неисполнение обязанностей "иноагента".

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Ранее Главред писал о том, что оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова выдала ценный инсайт по поводу Путина и его окружения.

Напомним, российская актриса Мария Миронова неожиданно вступилась за другую актрису Лию Ахеджакову, которая не побоялась осудить военное вторжение России в Украину и стала "врагом народа".

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О персоне - Мария Максакова Мария Максакова-Игенбергс — российская и украинская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра (2011—2017), общественный деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва. Как пишет Википедия, Максакова участвовала в выборах в Госдуму в 2011 году от партии "Единая Россия". По результатам выборов стала депутатом Госдумы VI созыва, вошла в комитет по культуре. В интервью 2011 года поддерживала политику Путина, негативно оценивала реформы 1990-х годов. В 2014 году голосовала в Государственной думе за аннексию Крыма Россией. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву на крымскотатарском телеканале ATR Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование за аннексию Крыма и подчеркнула, что в момент голосования она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

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