Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

Кратко:
- Почему блогерша решилась на операцию
- Что она сообщила своим подписчикам
Украинская блогерша и певица Даша Майорова решилась на серьезный шаг в отношении своего здоровья и внешности.
На своей странице в Instagram, она опубликовала видео с больничной койки. Она показала себя и подписала свое видео: "Когда все увеличивают грудь, а ты уменьшила. Ура".
Девушка также сообщила, что она пока не готова отвечать на вопросы подписчиков, так как ей нужно время, чтобы восстановится после операции. Блогерша также добавила, что она трижды сильно худела за свою жизнь и мечтала сделать такую операцию.
