Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

Алена Кюпели
10 сентября 2025, 10:25
71
Даша Майорова рассказала, почему решилась на операцию по уменьшению груди.
Блогер Даша Майорова уменьшила себе грудь
Блогер Даша Майорова уменьшила себе грудь / Коллаж Главред, Фото Instagram/dashatm19

Кратко:

  • Почему блогерша решилась на операцию
  • Что она сообщила своим подписчикам

Украинская блогерша и певица Даша Майорова решилась на серьезный шаг в отношении своего здоровья и внешности.

На своей странице в Instagram, она опубликовала видео с больничной койки. Она показала себя и подписала свое видео: "Когда все увеличивают грудь, а ты уменьшила. Ура".

видео дня

Девушка также сообщила, что она пока не готова отвечать на вопросы подписчиков, так как ей нужно время, чтобы восстановится после операции. Блогерша также добавила, что она трижды сильно худела за свою жизнь и мечтала сделать такую операцию.

Блогерша Майорова уменьшила грудь
Блогерша Майорова уменьшила грудь / Фото Instagram/dashatm19

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась со вторым мужем. После кошмарного первого брака она по-настоящему счастлива.

Также стало известно, сколько стоит обручальное кольцо, которое "динамовец" Владимир Бражко подарил блогерше Даше Квитковой на помолвку, а также вес украшения и из каких оно материалов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

11:00Интервью
После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:35Война
Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:00

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Реклама
09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревогаФото

Реклама
06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

Реклама
21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять