Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

Даша Майорова рассказала, почему решилась на операцию по уменьшению груди.

https://glavred.info/starnews/ukrainskaya-pevica-umenshila-sebe-grud-i-pokazala-foto-iz-bolnicy-10696760.html Ссылка скопирована

Блогер Даша Майорова уменьшила себе грудь / Коллаж Главред, Фото Instagram/dashatm19

Кратко:

Почему блогерша решилась на операцию

Что она сообщила своим подписчикам

Украинская блогерша и певица Даша Майорова решилась на серьезный шаг в отношении своего здоровья и внешности.

На своей странице в Instagram, она опубликовала видео с больничной койки. Она показала себя и подписала свое видео: "Когда все увеличивают грудь, а ты уменьшила. Ура".

видео дня

Девушка также сообщила, что она пока не готова отвечать на вопросы подписчиков, так как ей нужно время, чтобы восстановится после операции. Блогерша также добавила, что она трижды сильно худела за свою жизнь и мечтала сделать такую операцию.

Блогерша Майорова уменьшила грудь / Фото Instagram/dashatm19

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась со вторым мужем. После кошмарного первого брака она по-настоящему счастлива.

Также стало известно, сколько стоит обручальное кольцо, которое "динамовец" Владимир Бражко подарил блогерше Даше Квитковой на помолвку, а также вес украшения и из каких оно материалов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред