Украинский ведущий высказался о военной службе Игоря Ласточкина - детали

Константин Грубич рассказал о решении Игоря Ласточкина.

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Игорь Ласточкин мобилизировался в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Кратко:

Константин Грубич вспомнил учения с Игорем Ласточкиным

Ведущий высказал свое мнение о юмористе

Украинский известный ведущий Константин Грубич рассказал, что ранее он проходил военное обучение с юмористом Игорем Ласточкиным в Донецкой области в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Напомним, на днях Ласточкин сообщил, что присоединился к Вооруженным силам Украины.

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В комментарии для ТСН.ua Константин рассказал, чем он занимался с юмористом во время учебы.

"Мы были там три дня, нам показали, как проходит подготовка бойцов, процесс разминирования и многое другое", — поделился ведущий.

Также Грубич отметил, что сразу видел, что Ласточкин настроен серьезно.

"Думаю, что не в последнюю очередь решение Игоря как раз связано с тем, что он все видел собственными глазами, знает персонально командиров. Я тогда уже видел по нему, что он серьезно настроен, и действительно мог бы стать одним из военных. Потому что у него очень ловко получалось выполнять все задачи, и еще он точно стрелял. Но это мои личные наблюдения. Но то, что он совершил такой смелый поступок, заслуживает только уважения!" – подметил Константин Грубич.

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Кто такой Игорь Ласточкин? Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110. После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей. Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном. Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены. Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

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