В этот раз не справился: что случилось со здоровьем MÉLOVIN

Melovin сообщил о резком ухудшении своего здоровья и поделился о том, что же с ним случилось.

Melovin оказался в больнице с серьезным диагнозом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

Что случилось с Melovin

Что он сам говорит о своем состоянии

На днях стало известно о том, что украинский певец Melovin на время исчез из социальных сетей, чем не на шутку напугал поклонников. Причина оказалась в том, что у певца случились серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Главреду.

Так, по словам артиста, он не чувствовал никаких тревожных звоночков или ухудшений состояния.

Melovin рассказал о болезни/ УНИАН

"Даже сделал более редкими встречи с психотерапевтом, потому что чувствовал себя прекрасно. Но в этот раз не справился. Последние ракетные обстрелы, давление через службу, я, постоянно думающий, за чужие мысли - лопнул сам. Я учу не обращать внимания, а сам оказался на крючке у системы", - делится артист.

Певец добавляет, что последние дни перед госпитализацией были очень напряженными. "Мой организм поставил меня перед фактом: дальше так жить нельзя. Поэтому во вторник утром я уже был госпитализирован", - добавляет он.

Melovin попал в больницу / Скриншот YouTube

Оказалось, что у Melovin диагностировали тяжелое генерализованное тревожное расстройство с паническими атаками, и тяжелый депрессивный эпизод. "Звонок телефона вызывает у меня уже паническое состояние. Состояние, к сожалению, ухудшается, поэтому требуются дополнительные обследования", - говорит он.

Melovin рассказывает, что в то же время, его поддерживает команда лучших врачей под управлением психиатра и кандидата в доктора наук Светланы Исаенко.

"Она много лет назад вылечила меня и сделает это еще раз. Рецидивы встречаются. Это нормально для тех реалий, в которых живем. Спасибо за поддержку", - благодарит он тех, кто оказался рядом с ним.

"Мои друзья! Мой телеграмм завален любовью! Мои родители! Мои Меловинаторы и слушатели! Моя палата уже завалена шариками и цветами, я смотрю на это и плачу. Спасибо всем искренне", - говорит он.

Артист настроен достаточно оптимистично. "Что помогает сейчас? Тысячи людей, которые пишут, поддерживают, ждут. Я знаю, что должен идти дальше! На студии продолжается работа над альбомом "MRoom13", на ноябрь уже запланирован большой тур по стране и 5 декабря - шоу в киевской Стереоплазе", - добавляет музыкант.

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

