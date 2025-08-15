Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

Кратко:
- Что сучилось с такси певца
- Почему водитель так с ним поступил
Украинский певец Melovin, который недавно во время сольного концерта сообщил, что мобилизовался в ряды ГПСУ, попал в неприятную ситуацию с таксистом.
По словам артиста, которые он опубликовал в соцсети Threads, он вызвал себе такси бизнес-класса. Но когда машина приехала и он хотел сесть в нее, водитель заблокировал двери и не пустил певца в салон автомобиля.
Артист так и не узнал причину такого поведения. Он попытался узнать у водителя, почему тот отказывается его везти, но мужчина лишь закрыл дверь и поехал в своем направлении.
"Приехал, говорит прямым текстом, что не повезет. На вопрос, в чем дело, закрыл окно, заблокировал дверь и уехал", - пожаловался артист.
