Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

Артиста сильно удивило поведение таксиста, который так ничего и не пояснил.

Melovin вызвал неудачное такси / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Кратко:

Что сучилось с такси певца

Почему водитель так с ним поступил

Украинский певец Melovin, который недавно во время сольного концерта сообщил, что мобилизовался в ряды ГПСУ, попал в неприятную ситуацию с таксистом.

По словам артиста, которые он опубликовал в соцсети Threads, он вызвал себе такси бизнес-класса. Но когда машина приехала и он хотел сесть в нее, водитель заблокировал двери и не пустил певца в салон автомобиля.

Артист так и не узнал причину такого поведения. Он попытался узнать у водителя, почему тот отказывается его везти, но мужчина лишь закрыл дверь и поехал в своем направлении.

Melovin / Скриншот YouTube

"Приехал, говорит прямым текстом, что не повезет. На вопрос, в чем дело, закрыл окно, заблокировал дверь и уехал", - пожаловался артист.

