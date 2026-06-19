В России погибла еще одна звезда КВН: что случилось

На момент смерти участнице КВН было всего 37 лет.

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В Питере скончалась звезда КВН / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось со звездой КВН

Что о ней известно

В террористической России сообщили о смерти звезды юмористического шоу КВН из команды "Раисы" Соелмы Гармаевой.

Как сообщают российские пропагандисты, 37-летняя женщина погибла в ДТП. Она приехала в Санкт-Петербург, взяла машину напрокат и отправилась по делам. В какой-то момент авто заглохло. Соелма вышла из транспорта выставить аварийный знак и в надежде получить помощь, и в нее врезался водитель.

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Команда КВН "Раисы" / Фото humorpedia.ru

Сообщается, что смерть звезды КВН была мгновенной.

"Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД (кольцевая автомобильная дорога — ред.) старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла в прокат машину и отправилась по делам именно через трассу", — поделилась сестра погибшей Эржена Елизарова.

За рулем другой машины находился 42-летний мужчина, вместе с ним ехали женщина и шестилетний ребенок, все они госпитализированы. Правоохранители проводят проверку смертельного инцидента.

Отметим, ранее Главред писал о том, что в РФ погибла одна из самых популярных участниц КВН - Елена Рыбалко. Женщина была участницей команды КВН "Утомленные солнцем".

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