Кратко:
- Что случилось со звездой КВН
- Что о ней известно
В террористической России сообщили о смерти звезды юмористического шоу КВН из команды "Раисы" Соелмы Гармаевой.
Как сообщают российские пропагандисты, 37-летняя женщина погибла в ДТП. Она приехала в Санкт-Петербург, взяла машину напрокат и отправилась по делам. В какой-то момент авто заглохло. Соелма вышла из транспорта выставить аварийный знак и в надежде получить помощь, и в нее врезался водитель.
Сообщается, что смерть звезды КВН была мгновенной.
"Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД (кольцевая автомобильная дорога — ред.) старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла в прокат машину и отправилась по делам именно через трассу", — поделилась сестра погибшей Эржена Елизарова.
За рулем другой машины находился 42-летний мужчина, вместе с ним ехали женщина и шестилетний ребенок, все они госпитализированы. Правоохранители проводят проверку смертельного инцидента.
Отметим, ранее Главред писал о том, что в РФ погибла одна из самых популярных участниц КВН - Елена Рыбалко. Женщина была участницей команды КВН "Утомленные солнцем".
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Что такое КВН
КВН - телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.
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