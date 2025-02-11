В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган Маркл

Кратко:
- Что придумал принц Гарри
- Как отреагировала Меган Маркл
Меган Маркл была ошеломлена, когда принц Гарри пошутил, что она будет петь во время мероприятия Invictus Games 2025 в понедельник.
Ежегодный конкурс начался с того, что Майкл Бубле исполнил свою знаменитую песню "Feeling Good", а затем он представил герцога Сассекского на сцене в Уистлере, пишет Page Six.
"Слава богу, Майкл Бубле пел. Можете себе представить, что Майкл Бубле вышел сюда, и он сказал: "Знаешь, я не пришел сюда петь". Я такой: "Ну, а зачем ты здесь?" — пошутил Гарри, согласно видео, опубликованному на X.
#InvictusGamesVancouverWhistler2025 ?? pic.twitter.com/YU5yiXm1Xe— Awa Sene ???? (@GomisC55amg) February 11, 2025
Затем 40-летний мужчина поблагодарил раненых, пострадавших и больных военнослужащих, как действующих, так и ветеранов, участвовавших в играх, прежде чем выразить свою благодарность Уистлеру за то, что он их принял.
Прежде чем закончить свою речь, Гарри пригласил свою жену присоединиться к нему на сцене, к большому удовольствию публики.
"Иди сюда", — сказал Гарри, энергично приглашая Маркл на подиум.
Бывшая актриса "Форс-мажоров", одетая в белое пуховое пальто и черную шляпу, улыбнулась и помахала рукой зрителям, под взрывы аплодисментов.
"А теперь она будет петь", — объявил Гарри, когда у Маркл отвисла челюсть.
Махнув руками "нет", она быстро отвернулась в смущении.
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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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