В возрасте 31 года погиб популярный британский певец

Британский актер Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года в Аргентине.

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Умер Лиам Пейн / Коллаж Главред, фото Instagram/liampayne

Бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн умер. На момент смерти ему был 31 год.

Как сообщает Page Six, в среду британский певец и автор песен упал с третьего этажа своего гостиничного номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина, сообщают местные власти.

Полиция Буэнос-Айреса заявила в своем заявлении, что падение Пейна привело к "чрезвычайно серьезным травмам", а медики подтвердили его смерть на месте.

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Пабло Поличиккио, представитель Министерства безопасности муниципалитета Буэнос-Айреса, сообщил изданию, что музыкант "выбросился с балкона своего номера".

Поликиккио сообщил, что полицейские были отправлены в отель в ответ на экстренный вызов об "агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя".

Прибывшие на место сотрудники полиции услышали глухой удар и обнаружили тело Пейна во дворе отеля, сообщает Поликиккио. Альберто Кресченти, глава государственной системы неотложной медицинской помощи, объяснил на аргентинском телеканале Todo Noticias, что Пейн упал с высоты 13 или 14 метров и "получил серьезные травмы, которые спровоцировали его немедленную смерть".

"Мы прибыли вовремя, чтобы попытаться реанимировать его, но ничего не могли сделать", — сказал Кресченти, добавив, что власти расследуют обстоятельства смерти Пейна и что проводится вскрытие.

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