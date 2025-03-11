"Вопреки всему": Валерий Залужный показал новое сэлфи с женой

Валерий и Елена Залужные буквально сияют от счастья.

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Валерий Залужный с женой - посол поделился личным фото / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Кратко:

Валерий Залужный поделился редким сэлфи с женой

На фото его вдохновила весна

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог противится первому весеннему дыханию - в своем блоге в Facebook он показал редкое сэлфи с женой. Снимок был сделан в Лондоне.

В кадре деятель позирует на залитой солнцем улице вместе со своей женой Еленой. Пара искренне улыбается, наслаждаясь первыми солнечными деньками. "Вопреки всему, весна", - подписал фото Залужный.

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В комментариях поклонники посла выражают ему слова признательности: "Попри все, Ви залишаєтесь людиною! Разом до перемоги", "Ви надихаєте!", "Гарні, як сама Весна!", "Аж до самого серця!", "Вітаю з весною! Щастя вам!", "Які ж ви красиві разом!" и т.д.

Валерий Залужный с женой - посол поделился личным фото / facebook.com/vzaluzhnyi

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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