Встреча с "самой красивой женщиной" мира: модель назвала неожиданное условие

Любой мужчина, который надеется встречаться с Янаиной Празерес, должен выложить 4000 фунтов стерлингов в месяц.

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Янаина Празерес / Коллаж: Главред, фото: Instagram/janaina3

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Модель желает, чтобы мужчина оплачивал ее эстетические процедуры

Она осторожна с мужчинами, которые используют приложения для знакомств

Модель Янаина Празерес привлекла к себе внимание тем, что раскрыла обширный список требований, которые она предъявляет к любому мужчине, желающему с ней встречаться.

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25-летняя девушка наотрез отказывается от ухаживаний человека, который все еще живет с родителями и называет их "детьми, которые избегают взрослых обязанностей", пишет Mirror.

По ее словам, любой мужчина, который надеется встречаться с ней, должен выложить 4000 фунтов стерлингов в месяц в качестве ее "гонорара за красоту", поскольку, по ее словам, женщины и так тратят достаточно денег, чтобы хорошо выглядеть для мужчин, так что теперь их очередь платить.

Модель жалуется, что потеряла слишком много времени и денег, встречаясь с неподходящими мужчинами, поэтому теперь следит за тем, чтобы тот, с кем она проводит время, соответствовал ее высоким стандартам.

Она говорит, что мужчины, которые не могут быть достаточно независимыми, чтобы покинуть родительский дом, "вероятно, не имеют эмоциональной зрелости для серьезных отношений", и сказала, что трудно что-то построить с тем, кто остается в своей зоне комфорта.

Девушка желает, чтобы мужчина оплачивал ее эстетические процедуры, уход за волосами и ежедневный уход, оплачивал ее личного тренера и делал "другие инвестиции" в ее внешность. Она также говорит, что потеряла много времени и денег, вкладывая их в неудачные отношения.

"Я потратила годы на то, чтобы ухаживать за собой, поддерживать свою внешность, тратиться на эстетику, одежду, спортзал… и в итоге осталась в растерянности. Я даже подумывала подать в суд на некоторых бывших бойфрендов за деньги, которые я потратила, пытаясь оставаться идеальной для них. Женщины и так тратят так много на уход, чтобы хорошо выглядеть", - говорит модель.

Янаина рассказала, что она также осторожна с мужчинами, которые используют приложения для знакомств "слишком много", а также с теми, кто "не вежлив и тратит слишком много времени на уход за собой".

Модель отмечает, что ей нравятся мужчины с "естественным, крепким стилем — борода, современный стиль, но без преувеличений".

"Феминизм выступает за свободу выбора, и это мое. Я выбираю ценить себя и общаться только с теми, кто понимает, что это значит. Для меня отношения должны быть выгодны обеим сторонам, и этот баланс имеет решающее значение", — добавила Празерес.

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