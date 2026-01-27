"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

Вы узнаете:
- Что произошло с Ани Лорак и Таисией Повалий
- Почему Иво Бобул считает виноватыми украинцев
Украинский певец Иво Бобул внезапно стал на защиту артисток-предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий. Они покинули Украину и теперь живут и выступают в РФ. Иво Бобул считает, что украинцы поступили несправедливо по отношению к певицам, о чем он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
По словам Бобула, Ани Лорак перешла дорогу кому-то из украинского шоу-бизнеса. В 2012 году сгорел ресторан ее тогдашнего мужа Мурата Налчаджиоглу, и певица решила обратиться за помощью к российским друзьям.
"Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти. Она была кому-то конкуренткой и очень невыгодной. Насколько я слышал среди артистов, и не только, пошла коса на камень. Когда сожгли ресторан, она обратилась к Киркорову. Он ей помог. Она поняла, что назад ей нельзя возвращаться. Она хочет петь, а здесь не дадут", — сообщил артист.
Что касается Таисии Повалий, Бобул обратил внимание на влияние ее мужа Игоря Лихуты. Артист резко высказался против общественного осуждения певицы из-за ее связи с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Бобул считает, что артисты не имели права отказывать политической верхушке.
"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты! Как ты можешь сказать президенту, что не будешь? Мне кажется, надо было позвать артистов и поговорить с ними, а не отдавать на растерзание. Пустили на самотек, потому что ты где-то пел и кому-то не понравился", — заявил Иво Бобул.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти. Бобул рассказал, что Гига долгое время игнорировал свое состояние и не давал себе достаточного отдыха.
Также в сети разразилось обсуждение того, что Галкин якобы запустил себя после новогодних праздников. Максим не стал долго терпеть комментарии о своей форме. Сейчас артист проводит время с детьми на горнолыжном курорте и решил показать, как выглядит на самом деле.
Вас может заинтересовать:
- Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали
- Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца
- "Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой
О персоне: Иво Бобул
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред