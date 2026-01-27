"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

Иво Бобул неожиданно стал защищать певиц, которые променяли Украину на РФ.

Ани Лорак и Таисия Повалий уехали из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, Ани Лорак

Украинский певец Иво Бобул внезапно стал на защиту артисток-предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий. Они покинули Украину и теперь живут и выступают в РФ. Иво Бобул считает, что украинцы поступили несправедливо по отношению к певицам, о чем он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Бобула, Ани Лорак перешла дорогу кому-то из украинского шоу-бизнеса. В 2012 году сгорел ресторан ее тогдашнего мужа Мурата Налчаджиоглу, и певица решила обратиться за помощью к российским друзьям.

Ани Лорак - почему в России / фото: threads.com, Ани Лорак

"Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти. Она была кому-то конкуренткой и очень невыгодной. Насколько я слышал среди артистов, и не только, пошла коса на камень. Когда сожгли ресторан, она обратилась к Киркорову. Он ей помог. Она поняла, что назад ей нельзя возвращаться. Она хочет петь, а здесь не дадут", — сообщил артист.

Что касается Таисии Повалий, Бобул обратил внимание на влияние ее мужа Игоря Лихуты. Артист резко высказался против общественного осуждения певицы из-за ее связи с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. Бобул считает, что артисты не имели права отказывать политической верхушке.

Таисия Повалий получила российский паспорт / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты! Как ты можешь сказать президенту, что не будешь? Мне кажется, надо было позвать артистов и поговорить с ними, а не отдавать на растерзание. Пустили на самотек, потому что ты где-то пел и кому-то не понравился", — заявил Иво Бобул.

О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

