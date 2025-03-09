"Вызываю вас на бой": Антон Wellboy пристыдил "заграничного" Потапа

Вельбой счел оскорбительным поведение Потапенка.

https://glavred.info/starnews/vyzyvayu-vas-na-boy-anton-wellboy-pristydil-zagranichnogo-potapa-10645832.html Ссылка скопирована

Антон Wellboy подколол Потапа за жизнь за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/a.wellboy

Краткое содержание:

В интервью Дудю Потап сделал вид, что не знает или не помнит имени Антона Wellboy

Вельбоя это задело, и он в ответ упрекнул шоумена за выезд за границу

В начале февраля украинский певец и музыкальный продюсер Потап дал первое большое интервью за время полномасштабной войны. Примечательно, что беседовал артист с российским журналистом Юрием Дудем.

В разговоре, обсуждая продюсера-предателя Юрия Бардаша, который после 24 февраля 2022 сбежал в рф и получил гражданство страны-оккупанта, Потап упомянул Антона Wellboy, который раньше сотрудничал с Бардашом. Вернее его творчество, а имя певца он забыл (или сделал вид, что забыл).

видео дня

Этот странный жест со стороны Потапенко задел Вельбоя: он посмотрел интервью лишь недавно, и пристыдил артиста, который уже около трех лет живет и работает за границей. "Вызываю вас на бой! Этот фрагмент интервью мне скинули подписчики. Я посмотрел его до упоминания обо мне и выключил, чердак кипит. Потап он и в Африке Потап. Я с ним пересекался в Мадриде, и тогда он помнил, как меня зовут. А сейчас жаль этого добряка. Помните, что у нас в 100 раз больше "элефанте" (одна из песен NK, жены Потапа - прим. редактора), потому что мы здесь, мы на базе, и наша молодежь качает, а всем дедам - дулю с маком!" - ответил обидчику Антон Вельбой в своем блоге в Instagram.

Антон Wellboy подколол Потапа за жизнь за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про драму в отношениях победительницы шоу "Холостяк-12", модели Екатерины Лозовицкой. Девушка призналась в своей боли и страхе.

Также украинская модель и ведущая Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с журналистом, путешественником и создателем проекта Мир наизнанку Дмитрием Комаровым.

Читайте также:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такой Wellboy? Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".

Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред