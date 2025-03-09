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"Вызываю вас на бой": Антон Wellboy пристыдил "заграничного" Потапа

Анна Подгорная
9 марта 2025, 18:54
42
Вельбой счел оскорбительным поведение Потапенка.
Потап, Антон Wellboy
Антон Wellboy подколол Потапа за жизнь за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/a.wellboy

Краткое содержание:

  • В интервью Дудю Потап сделал вид, что не знает или не помнит имени Антона Wellboy
  • Вельбоя это задело, и он в ответ упрекнул шоумена за выезд за границу

В начале февраля украинский певец и музыкальный продюсер Потап дал первое большое интервью за время полномасштабной войны. Примечательно, что беседовал артист с российским журналистом Юрием Дудем.

В разговоре, обсуждая продюсера-предателя Юрия Бардаша, который после 24 февраля 2022 сбежал в рф и получил гражданство страны-оккупанта, Потап упомянул Антона Wellboy, который раньше сотрудничал с Бардашом. Вернее его творчество, а имя певца он забыл (или сделал вид, что забыл).

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Этот странный жест со стороны Потапенко задел Вельбоя: он посмотрел интервью лишь недавно, и пристыдил артиста, который уже около трех лет живет и работает за границей. "Вызываю вас на бой! Этот фрагмент интервью мне скинули подписчики. Я посмотрел его до упоминания обо мне и выключил, чердак кипит. Потап он и в Африке Потап. Я с ним пересекался в Мадриде, и тогда он помнил, как меня зовут. А сейчас жаль этого добряка. Помните, что у нас в 100 раз больше "элефанте" (одна из песен NK, жены Потапа - прим. редактора), потому что мы здесь, мы на базе, и наша молодежь качает, а всем дедам - дулю с маком!" - ответил обидчику Антон Вельбой в своем блоге в Instagram.

Потап, Антон Wellboy
Антон Wellboy подколол Потапа за жизнь за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такой Wellboy?

Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

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