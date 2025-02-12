Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

Племянник российской телеведущей угодил в криминальную историю и теперь ему грозит тюремный срок.

https://glavred.info/starnews/vzyali-s-polichnym-u-rossiyskoy-vedushchey-varnavy-gore-v-seme-10639067.html Ссылка скопирована

Племяннику Варнавы грозит тюрьма / Коллаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Коротко:

Что сделал племянник Варнавы

Какое наказание ему грозит

У российской телеведущей Катерины Варнавы случилось неприятное событие с ближайшим родственником - с племянником Георгием.

По данным российских пропагандистских СМИ, молодой человек подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. По предварительной информации, его задача заключалась в том, чтобы забрать деньги у жертвы и передать своему нанимателю.

видео дня

Родственника Варнавы взяли с поличным в момент, когда он встретился с 87-летней пенсионеркой — ранее аферисты убедили пожилую женщину снять все деньги и передать их курьеру для перевода на "безопасный счет". Российская пенсионерка поверила и отправилась в банк — там сразу же заподозрили неладное и вызвали полицию.

"Под их присмотром жертва встретилась с курьером (им был Георгий) и передала ему 350 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, потенциальный срок наказания — 6 лет. Если подтвердится, что Георгий знал о сотрудничестве с мошенниками. Не исключено, что парня могли использовать вслепую", — пишет источник.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.

Ранее Катерина Варнава ужаснула поклонников своим изможденным и анорексичным видом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Катерина Варнава Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом. В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред