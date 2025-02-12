Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

Коротко:
- Что сделал племянник Варнавы
- Какое наказание ему грозит
У российской телеведущей Катерины Варнавы случилось неприятное событие с ближайшим родственником - с племянником Георгием.
По данным российских пропагандистских СМИ, молодой человек подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. По предварительной информации, его задача заключалась в том, чтобы забрать деньги у жертвы и передать своему нанимателю.
Родственника Варнавы взяли с поличным в момент, когда он встретился с 87-летней пенсионеркой — ранее аферисты убедили пожилую женщину снять все деньги и передать их курьеру для перевода на "безопасный счет". Российская пенсионерка поверила и отправилась в банк — там сразу же заподозрили неладное и вызвали полицию.
"Под их присмотром жертва встретилась с курьером (им был Георгий) и передала ему 350 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, потенциальный срок наказания — 6 лет. Если подтвердится, что Георгий знал о сотрудничестве с мошенниками. Не исключено, что парня могли использовать вслепую", — пишет источник.
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Напомним, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.
Ранее Катерина Варнава ужаснула поклонников своим изможденным и анорексичным видом.
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Кто такая Катерина Варнава
Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.
В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.
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