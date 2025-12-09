Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после развода

Кристина Трохимчук
9 декабря 2025, 13:25
100
Елена Тополя дала совет девушкам после развода.
Елена Тополя
Елена Тополя после развода с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Елена Тополя показалась после развода
  • Что она посоветовала поклонницам

Украинская певица Елена Тополя после громкого объявления о разводе с артистом Тарасом Тополей продемонстрировала свой цветущий вид и дала совет женщинам. В Instagram звезда показала свои смелые образы и получила восторженные реакции поклонников.

Тополя продефилировала перед камерой в нескольких кэжуальных черно-белых образах и ярком красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Также певица решила дать девушкам совет, который поможет им посмотреть на жизнь и отношения по-другому.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя продемонстрировала модные луки / скрин из видео: instagram.com

"Каждый день – это маленькое чудо, которое больше не повторится. Не откладывай себя на "потом".Будь сегодня: тем, что надевает любимое платье прямо в понедельник, тем, что говорит "люблю" без повода, тем, что выбирает себя — не как вознаграждение, а как правило", — написала Елена.

Знаменитость уже не в первый раз упоминает, что в жизни важно быть собой, и она наконец получила эту возможность. Вернулась артистка к этой теме и в публикации.

"Быть собой – это не когда-нибудь в будущем. Это как раз сегодня. Именно сейчас", — подытожила Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя сияет после развода / скрин из видео: instagram.com

Поклонники активно поддержали певицу, заметив ее положительные трансформации после развода.

"Очень нравится этот вайб, круто, что наконец-то нашли себя"

"Антителый ее упустил. Так что я теперь забираю ее себе"

"Когда женщина расцвела и цветет с новым вайбом"

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская рэперша Alyona Alyona посетила прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM. Артистка не скрывала своих эмоций, вытирала слезы и поделилась историей знакомства и отношений с Михаилом.

Также украинский ведущий и бывший "Холостяк" Никита Добрынин откровенно высказался про отношения своей бывшей жены Даши Квитковой с футболистом Владимиром Бражком. По словам ведущего, он не ревнует сына к жениху Даши, ведь он прекрасно различает их роли в своей жизни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Alyosha Тарас Тополя новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

    Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

    14:20Синоптик
    Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позицию

    Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позицию

    14:05Война
    Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

    Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

    13:55Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

    Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

    В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

    В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

    Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

    Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

    Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

    16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

    Последние новости

    15:02

    Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

    15:02

    От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

    15:00

    Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

    14:57

    Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

    14:40

    Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    14:23

    "Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в НацотбореВидео

    14:20

    Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

    14:10

    Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

    14:05

    Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позициюВидео

    Реклама
    13:55

    Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

    13:46

    Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

    13:40

    Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлениемВидео

    13:25

    "Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после разводаВидео

    13:13

    После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

    13:12

    Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

    13:11

    "Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

    12:57

    "Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

    12:50

    Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

    12:46

    РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

    12:08

    Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

    Реклама
    12:03

    Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

    12:02

    Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

    12:02

    "Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

    12:01

    В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

    11:55

    Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

    11:53

    Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

    11:30

    Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

    11:22

    "Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

    11:16

    Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

    11:05

    Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

    11:01

    Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

    10:57

    Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

    10:41

    Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

    10:23

    Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

    09:58

    Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

    09:46

    Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

    09:42

    Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

    09:30

    Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

    09:17

    В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

    09:11

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

    Реклама
    09:01

    Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

    08:53

    В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

    08:49

    Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

    08:48

    Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    08:45

    Европа подозревает Россию в финансировании терроризма: как отреагирует экономика Кремлямнение

    08:26

    Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

    08:09

    £100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

    08:02

    Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

    07:59

    Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

    07:08

    США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Новости шоу бизнеса
    Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Новый год 2026
    Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять