"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после развода

Елена Тополя дала совет девушкам после развода.

Елена Тополя после развода с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Елена Тополя показалась после развода

Что она посоветовала поклонницам

Украинская певица Елена Тополя после громкого объявления о разводе с артистом Тарасом Тополей продемонстрировала свой цветущий вид и дала совет женщинам. В Instagram звезда показала свои смелые образы и получила восторженные реакции поклонников.

Тополя продефилировала перед камерой в нескольких кэжуальных черно-белых образах и ярком красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Также певица решила дать девушкам совет, который поможет им посмотреть на жизнь и отношения по-другому.

Елена Тополя продемонстрировала модные луки / скрин из видео: instagram.com

"Каждый день – это маленькое чудо, которое больше не повторится. Не откладывай себя на "потом".Будь сегодня: тем, что надевает любимое платье прямо в понедельник, тем, что говорит "люблю" без повода, тем, что выбирает себя — не как вознаграждение, а как правило", — написала Елена.

Знаменитость уже не в первый раз упоминает, что в жизни важно быть собой, и она наконец получила эту возможность. Вернулась артистка к этой теме и в публикации.

"Быть собой – это не когда-нибудь в будущем. Это как раз сегодня. Именно сейчас", — подытожила Тополя.

Елена Тополя сияет после развода / скрин из видео: instagram.com

Поклонники активно поддержали певицу, заметив ее положительные трансформации после развода.

"Очень нравится этот вайб, круто, что наконец-то нашли себя"

"Антителый ее упустил. Так что я теперь забираю ее себе"

"Когда женщина расцвела и цветет с новым вайбом"

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

