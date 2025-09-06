Укр
"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Алена Кюпели
6 сентября 2025, 22:59
Запроданка Лорак показалась в странном нараде и запела о несчастной любви.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак, Исаак Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Предательница Украины певица Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, неожиданно запела о несчастной любви.

На своей странице в Instagram, она выложила видео, как поет свою очередную песню, которая особенно не отличается от предыдущих ее "хитов". "Не хотел, не успел – тогда зачем все это мне?" - обратилась Лорак к какому-то мужчине.

К слову, имея невысокий рост, Лорак надела широкие денимы, которые делают ее силуэт еще более коротким и коренастым. Наверх она надела черный жакет и бейсболку.

Свое "обращение" Лорак записала в пасмурный день на бетонной лестнице террористической Москвы.

Лорак и ее коренастый образ
Лорак и ее коренастый образ / фото Instagram/anilorak

Отношения Лорак с Виджраку

Предательница Лорак познакомилась с Виджраку в Греции, после чего певица полетела в Испанию на оздоровление: там роман получил продолжение и развитие. 27 сентября, в день рождения Лорак, Виджраку сделал предложение. Пара устроила секретное торжество на Мальдивах. Дочь Лорак София и дети Виджраку не присутствовали на церемонии.

Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак оскандалилась своим появлением на фестивале "Новая волна" вместе с еще одной предательницей Украины — певицей Асти. Подписчики были в ужасе от вида запроданок и заподозрили их в посещении одного врача-косметолога.

Также Альбина Джанабаева похвасталась дочерью от Валерия Меладзе. Певица выложила в сеть милое фото, где позировала с девочкой. Подписчики обсуждали, на кого больше похожа маленькая Агата Меладзе.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

