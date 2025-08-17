Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

Байден считал его хорошим парнем, но у дочери экс-президента были свои мотивы.

Дочь Джо Байдена Эшли Байден разводится - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ashleyblazerbiden

Эшли Байден разводится с мужем

Дочь Джо Байдена рассказала, в чем причина их расставания

Неделю назад Эшли Байден, активистка в сфере социальной справедливости, социальный работник и младший ребенок 46-то президента США Джо Байдена, подала в суд штата Филадельфия заявление о расторжении брака с пластическим хирургом и отоларингологом Говардом Крейном.

Пара была вместе 13 лет. Их познакомил Бо Байден, старший брат Эшли. До свадьбы влюбленные встречались два года.

После подачи заявления о разводе, и после того, как новость о завершении ее брака попала в СМИ, Байден не комментировала это в публичной плоскости. Однако позже все-таки привела разоблачение: причиной ее решения расторгнуть брак с Крейном состоит в том, что у Говарда появилась другая женщина.

В своем блоге в Instagram Эшли опубликовала фото: в кадре ее муж на ночной прогулке держит за руку незнакомку. "Мой муж и его девушка держатся за руки", - подписала снимок Байден.

Муж Эшли Байден с любовницей / instagram.com/ashleyblazerbiden

Эшли Байден стала для Джо Байдена четвертым ребенком, для его второй жены Джилл - первым и единственным. На данный момент Эшли - единственная дочь экс-президента. В первом браке у него была дочь Наоми, однако малышка погибла в младенчестве вместе со своей мамой, первой женой Джо Нейлией, в страшной автокатастрофе.

Эшли Байден с родителями / instagram.com/ashleyblazerbiden

О персоне: Джо Байден Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

