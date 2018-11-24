"Фу, что с лицом?": Анну Седокову обвинили в увлечении пластикой

Певицу едва узнали на фото даже преданные фанаты.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за последнего снимка.
На своей странице в Insragram артистка поделилась фото, на котором демонстрирует упругий бюст, обтянутый черной майкой и лицо без макияжа.
Подписчики признались, что едва узнали знаменитость, ведь из-за множественных пластических операций ее внешность изменилась.
"На себя не похожа на этом фото, но здорово", "Анечка, вам испортили лицо, все не то, отталкивает", "Ох, какой бюст", "И что вы с собой сделали?", "Да фу блин, что с лицом?", "Что с вами, это не вы! Что вы с собой сделали", - писали юзеры.
Вчера был такой уютный домашний вечер #thanksgiving Спасибо @yunamegre и Дима ❤️ ... И мне даже стало немного жаль, что у нас нет такой традиции. Вечер , когда за столом собирается вся большая семья и друзья, едят вкусную домашнюю еду и благодарят. Друг друга. Жизнь. Вчера наши маленькие дети, когда до них дошла очередь, поблагодарили за семью ❤️ А я подумала сейчас, почему мы не можем тут тоже устроить наш маленький день благодарности? Ведь все книги о мотивации склоняются к тому, что уметь сказать спасибо и ощутить счастье уже сейчас сегодня, осознать его - это и есть огромный шаг к успеху. Попробуем? Я благодарна за свою семью и за то, что она такая необычная, но мы все на одной волне . Благодарна судьбе, за то что в последнее время она соединят меня с совершенно потрясающими неординарными людьми, которые становятся моими близкими. Я благодарна за работу, которая даёт мне возможность каждую секунду идти вперёд . Благодарна за то, что вы дочитали этот пост до конца и за то, что касанием дарите мне свои маленькие сердечки лайки . Благодарна за то , что моя бабуля в Томске здорова. За то, что пишу сейчас этот пост и меня обнимает маленькая рука спящей Мо. Благодарна за то, что утром просыпаясь , мне есть от кого ждать Сообщения "я так скучал"... Я благодарна ❤️ А за что благодарны вы ?
Ранее Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа.