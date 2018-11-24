"Фу, что с лицом?": Анну Седокову обвинили в увлечении пластикой

Анна Седокова нарвалась на критику / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за последнего снимка.

На своей странице в Insragram артистка поделилась фото, на котором демонстрирует упругий бюст, обтянутый черной майкой и лицо без макияжа.

Подписчики признались, что едва узнали знаменитость, ведь из-за множественных пластических операций ее внешность изменилась.

"На себя не похожа на этом фото, но здорово", "Анечка, вам испортили лицо, все не то, отталкивает", "Ох, какой бюст", "И что вы с собой сделали?", "Да фу блин, что с лицом?", "Что с вами, это не вы! Что вы с собой сделали", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа.