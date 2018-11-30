"Ангел во плоти": Вера Брежнева покрасовалась в необычном платье с перьями

Брежнева показала фото в необычном образе / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников необычным образом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в белом платье из перьев с декольте, и в белом парике.

Поклонники сравнили певицу с ангелом, и оставили ей сотни хвалебных комментариев.

"Ангельская красота", "Чудо в перьях", "Ангел во плоти", "Какой из тебя замечательный ангел получился", - писали юзеры.

Ранее дочь Веры Брежневой показала трогательное архивное фото с мамой.