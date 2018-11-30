"Ангел во плоти": Вера Брежнева покрасовалась в необычном платье с перьями

Певица примерила наряд с декольте и надела белый парик.
36-летняя украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников необычным образом.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в белом платье из перьев с декольте, и в белом парике.
Поклонники сравнили певицу с ангелом, и оставили ей сотни хвалебных комментариев.
"Ангельская красота", "Чудо в перьях", "Ангел во плоти", "Какой из тебя замечательный ангел получился", - писали юзеры.
Ранее дочь Веры Брежневой показала трогательное архивное фото с мамой.