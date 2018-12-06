Известную американскую актрису застали за поцелуями со звездой Playboy

Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бэкхемом закрутила роман с девушкой.
Американская актриса и модель Хлоя Морец, которая рассталась с сыном известного футболиста Бруклином Бэкземом, закрутила новый роман. Избранницей 21-летней Морец стала 27-летняя модель Playboy Кейт Харрисон.
Девушек подловили в Малибу, они ужинали вместе в ресторане, и папарацци застали их за поцелуями при выходе из заведения, сообщает издание TMZ.
К слову, девушки снимают вместе жилье в Лос-Анджелесе, и, вероятно, их связывает что-то большее, чем дружба.
Ранее близкие Уитни Хьюстон рассказали о ее лесбийском романе.