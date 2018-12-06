Известную американскую актрису застали за поцелуями со звездой Playboy

Хлою Морец застали за поцелуями с девушкой / Instagram

Американская актриса и модель Хлоя Морец, которая рассталась с сыном известного футболиста Бруклином Бэкземом, закрутила новый роман. Избранницей 21-летней Морец стала 27-летняя модель Playboy Кейт Харрисон.

Девушек подловили в Малибу, они ужинали вместе в ресторане, и папарацци застали их за поцелуями при выходе из заведения, сообщает издание TMZ.

К слову, девушки снимают вместе жилье в Лос-Анджелесе, и, вероятно, их связывает что-то большее, чем дружба.

Хлоя Морец и Кейт Харрисон / http://www.tmz.com

Хлоя Морец и Кейт Харрисон / http://www.tmz.com

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