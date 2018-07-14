Близкие Уитни Хьюстон рассказали о ее лесбийском романе

Брат известной американской певицы Уитни Хьюстон раскрыл семейную тайну: его сестра состояла в лесбийских отношениях с ассистенткой Робин Кроуфорд.

"Робин была никем, она лишь искала для себя выгоду. Я никогда не видел, чтобы они целовались или что-то еще, но я знал, что что-то происходит, и не хотел, чтобы моя сестра в этом участвовала", - рассказал старший брат певицы Гэри Гарленд в комментарии People.

Режиссер документального фильма о певице Кевин Макдональд подтвердил словам брата Хьюстон, поскольку изучал биографию исполнительницы и общался с ее родными и близкими людьми. По его информации, Уитни имела лесбийский роман в 18 лет. Тогда артистка поселилась в доме Робин Кроуфорд, а ее семья переживала непростые времена – родители звезды расставались.

"Я надеюсь, что фильм передаст то, что на самом деле является правдой. Когда Уитни была тинейджером, она сбежала из дома матери в объятия Робин", - рассказал режиссер.

Экс-бойфренд певицы также сознается, что замечал некую связь между Хьюстон и ее ассистенткой, хотя публично они никогда отношения не демонстрировали.

Напомним, что в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах Хьюстон умерла в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун скорчалась в больнице на 23-м году жизни.