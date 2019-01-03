"Что она с собой сотворила?": Ани Лорак упрекнули в увлечении "уколами красоты"

Лорак удивила фанатов внешним видом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, удивила полконником своим внешним видом в финале 7 сезона российского вокального шоу "Голос".

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в белом кружевном платье с множеством вырезов.

"Слушайте свой внутренний Голос! Любите и будьте любимы! Добра и мира вашему дому! С Новым Годом!", - поздравила фанатов артистка.

Поклонники обратили внимание на внешность певицы, отметив, что на фото видны результаты хирургического вмешательства, и увлечения "уколов красоты".

"Была очень красивой, нежной, а стала страшная и отвратительная. Зачем гнаться за модой и уродовать себя? Зачем намеренно делать страшной? Ведь все вмешательства боком выходят", "Она очень изменилась", "Что она с собой сотворила...", "Ужас, Пугачева выглядит моложе! Это не та Каролина", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за фото с дочерью.