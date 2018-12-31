"Что с бровями? Брежнев!": Ани Лорак раскритиковали за фото с дочерью

Ани Лорак разгромили за фото с дочкой / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, поделилась фото со своей дочерью – 7-летней Софией. Они побывали на ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует с Соней на фоне постера шоу. Лорак запечатлена без макияжа в черном свитшоте и кепке, а Соня позирует с игрушкой.

"Сегодня снова смотрим "Аленький Цветочек", и получаем незабываемое удовольствие! Это настоящее чудо! Спасибо, Татьяна Навка!", - написала артистка.

Подписчики обратили свое внимание на брови Сони, нелестно отозвавшись о них, и о внешности Лорак – мол, она выглядит словно после пьянки.

"Пускай с матери берет пример! Лорак без ботокса и пластики, как ноль без палочки!", "Опухшая как после пьянки", "Ужасная фотка", "Что с бровями? Брежнев!", "Ваша дочь "монобровь", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак распекли за вызывающий наряд.