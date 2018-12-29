"Находится в отчаянии": Ани Лорак распекли за вызывающий наряд

Ани Лорак разнесли за неудачное фото / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, покрасовалась в мини-платье, и нарвалась на критику от подписчиков.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в блестящем мини-платье с открытой спиной, в колготах в сетку и массивных черных босоножках.

Подписчики обвинили артистку в чрезмерной откровенности, и посчитали, что после развода с мужем, певица таким вызывающим нарядом пытается привлечь к себе внимание.

"Становится все страшнее... Нет уже милой внешности. Начала проявляться настоящая твоя сущность... Гнилая", "Через пару лет ваше лицо уже будет не ваше от уколов и пластики", "В поисках мужа юбка все короче и короче", "Мини, прозрачная блузка, лифчик, такие каблуки – это говорит о том, что девушка не первой молодости находится в отчаянии и описке последнего шанса", "Чем старше, тем короче платье", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак покрасовалась фигурой в блестящем платье.