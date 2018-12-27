"Вылитая Джессика Рэббит": Ани Лорак покрасовалась фигурой в блестящем платье

Ани Лорак удивила стильным нарядом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, удивила смелым образом.

Фото артистки со сьемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на фан-аккаунтах Instagram поделились фанаты певицы.

Одним поклонникам наряд артистки понравился, они сравнили ее с мультипликационным секс-символом, героиней фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Другие же раскритиковали ее платье, и обратили внимание на изменения во внешности.

"Вылитая Джессика Рэббит", "Платье с премии Муз-ТВ 2018, только разница в укладке волос, причем в худшую сторону, ибо объемные локоны Каролине подходят гораздо больше", "Она щеки накачала или губы, что с ней стало. Как все накачаные становится", "Стиль надо менять, все монотонное пошло", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак позировала в экстремальном мини-платье.