"Вылитая Джессика Рэббит": Ани Лорак покрасовалась фигурой в блестящем платье

Знаменитость снялась в новогоднем шоу Григория Лепса.
Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, удивила смелым образом.
Фото артистки со сьемок новогоднего шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на фан-аккаунтах Instagram поделились фанаты певицы.
Одним поклонникам наряд артистки понравился, они сравнили ее с мультипликационным секс-символом, героиней фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Другие же раскритиковали ее платье, и обратили внимание на изменения во внешности.
"Вылитая Джессика Рэббит", "Платье с премии Муз-ТВ 2018, только разница в укладке волос, причем в худшую сторону, ибо объемные локоны Каролине подходят гораздо больше", "Она щеки накачала или губы, что с ней стало. Как все накачаные становится", "Стиль надо менять, все монотонное пошло", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак позировала в экстремальном мини-платье.