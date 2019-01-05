"Недавно жаловалась, что в долгах": Ани Лорак уехала на отдых в Майами

Ани Лорак отправилась на отдых в Майами / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отправилась отдыхать в Майами, Флорида.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в коротком топе и шортах на пляже.

"Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы?", - подписала снимок Лорак.

Подписчики вспомнили, что артистка сообщала о том, что она погрязла в долги из-за подготовки к шоу "Дива", а теперь отдыхает на дорогостоящем курорте. Кроме того, поклонники обратили внимание на ее внешность – одни расхвалили Лорак, другие же упрекнули в том, что она втягивает живот, чтобы казаться строцнее.

"Животик наша любимка втянула", "Странно. Недавно жаловалась, что вся в долгах больших, а тут такое", "Спортивная красотка", "Божественный пресс! Очень красивая!", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак упрекнули в увлечении "уколами красоты".