Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол

Ким Кардашьян ждет пополнения в семье / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем Канье Уэстом вскоре снова станут родителями – для пары это четвертый ребенок.

38-летняя звезда во время шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном призналась, что на свет вскоре появится мальчик. Его, как и дочь Чикаго, вынашивает суррогатная мать.

Напомним, Ким и ее муж Канье уже воспитывают дочь Норт, сына Сейнта, и малышку Чикаго.

Ранее Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье, и засветила трусы.