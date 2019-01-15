Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол

15 января 2019, 12:21

Звездные супруги в ожидании сына, который появится на свет уже очень скоро.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян ждет пополнения в семье / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян подтвердила, что они с мужем Канье Уэстом вскоре снова станут родителями – для пары это четвертый ребенок.

38-летняя звезда во время шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном призналась, что на свет вскоре появится мальчик. Его, как и дочь Чикаго, вынашивает суррогатная мать.

Напомним, Ким и ее муж Канье уже воспитывают дочь Норт, сына Сейнта, и малышку Чикаго.

Ранее Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье, и засветила трусы.

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Ким Кардашьян
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