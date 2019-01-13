Засветила трусы: Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье

13 января 2019, 04:01

Знаменитость показала на фото больше, чем намеревалась.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян покрасовалась фигурой в мини-платье / https://www.instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян предстала в пикантном наряде.

На своей странице в Instagram 38-летняя звезда поделилась фото, на котором она позирует на полу в золотистом мини-платье и прозрачных босоножках на шпильке.

Платье светской львицы оказалось настолько коротким, что она засветила свое нижнее белье. Однако, это Ким вовсе не смутило, и она выложила откровенное фото у себя в Instagram.

Coming soon

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ранее Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера.

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Ким Кардашьян-Уэст
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