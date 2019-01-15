Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев

15 января 2019, 15:52

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Дзидзьо
Полиция обьявила в розыск нападавших на Дзидзьо / https://www.facebook.com/mykhaylo.khoma.52

Киевские правоохранители установили личность напавших 28 декабря 2018 года на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома).

Телесные повреждения артисту нанесли двое иностранцев, ранее уже судимых за подделку документов, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Мы опросили потерпевшего, взяли показания у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это – 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

ыкваом
/ https://kyiv.npu.gov.ua

Изначально произошедшее было квалифицировано по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, но затем после получения дополнительных материалов, было переквалифицировано на ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшим грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.

Ранее Дзидзьо отметил Новый год на больничной койке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Дзидзьо
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Пленные украинские моряки: московский суд вынес решение Видео
15:12
Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска
15:08
В Дании арестовали четверых украинцев – МИД
14:51
Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом
14:46
У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ
14:30
Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста Видео
14:17
В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения Видео
14:16
Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу Видео
14:05
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
13:50
Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев Видео
13:25
"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками Видео
12:58
Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры Видео
12:38
Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли
12:36
Аренда с правом выкупа: СМИ рассказали, где продолжит карьеру Коноплянка Видео
12:21
Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол
12:19
"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса Видео
12:17
"Передали металлолом": Мосийчук раскритиковал военную помощь от Запада Видео
11:51
Рекордная прибавка в цене: назван наиболее подорожавший в Украине продукт Видео
11:50
Беларусь доказала, что с Россией компромис невозможен мнение
11:45
Оттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019 Фото Видео
11:41
"Смерть Путина и смута": Ярош спрогнозировал в России большую борьбу кланов Видео
11:39
Голышом в снегу: Сергей Бабкин удивил смелыми фото с женой
11:33
"Кровь" и файеры: в Одессе у консульства РФ произошли столкновения полиции с митингующими Фото Видео
11:19
"Дела действительно плохи": в Кремле оценили шансы прекращения войны на Донбассе Видео
11:10
Названо главное условие объединения Беларуси и России
11:05
"Наступает на пятки": Оля Полякова со старшей дочерью устроила фотосессию в бикини Фото
10:53
Шпионский скандал в США: разведка сообщила, в чем вина Кремля Видео
10:42
Девушка дня Instagram: горячая модель Victoria's Secret Жизель Оливейра Фото
09:50
Тарифы, шансы Порошенко, переговоры по Донбассу: главные заявления Юлии Тимошенко Видео
09:48
"Это не бирюльки, а очень серьезная вещь": Песков прокомментировал санкции против Северного потока-2 Видео
09:30
"Конвейер — убийца": на Волыни на предприятии произошла трагедия
09:15
Сильвестров день: почему нельзя есть курицу 15 января и другие приметы дня Видео
09:05
"Упал, начал трястись": СМИ рассказали о смерти мужчины в киевском супермаркете Фото
08:40
Метели, мокрый снег, гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях Видео
08:26
Почему Россия до сих пор не присоединила Беларусь мнение
08:10
Евро "исхудал", доллар — просел: в Украине серьезно укрепили гривну Видео
07:45
Убийство мэра Гданьска: суд принял решение по обвиняемому Видео
07:36
Топ-5 продуктов, которые приводят организм на грань истощения Видео
07:20
Взрыв и обрушение части многоэтажки в России: число жертв возросло Видео
07:13
"Потепление и похолодание": синоптик предупредила о погодных качелях в Киеве Видео
06:59
Ходит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосе мнение
06:34
"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять