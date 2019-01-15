Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.
Киевские правоохранители установили личность напавших 28 декабря 2018 года на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома).
Телесные повреждения артисту нанесли двое иностранцев, ранее уже судимых за подделку документов, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
"Мы опросили потерпевшего, взяли показания у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это – 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Изначально произошедшее было квалифицировано по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, но затем после получения дополнительных материалов, было переквалифицировано на ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшим грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.
Ранее Дзидзьо отметил Новый год на больничной койке.