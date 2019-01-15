Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев

Полиция обьявила в розыск нападавших на Дзидзьо / https://www.facebook.com/mykhaylo.khoma.52

Киевские правоохранители установили личность напавших 28 декабря 2018 года на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома).

Телесные повреждения артисту нанесли двое иностранцев, ранее уже судимых за подделку документов, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Мы опросили потерпевшего, взяли показания у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это – 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

/ https://kyiv.npu.gov.ua

Изначально произошедшее было квалифицировано по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, но затем после получения дополнительных материалов, было переквалифицировано на ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь нападавшим грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.

Ранее Дзидзьо отметил Новый год на больничной койке.