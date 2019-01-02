Дзидзьо отметил Новый год на больничной койке

У артиста артиста разрыв барабанной перепонки левого уха.
Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома), на которого 28 декабря перед эфиром на на радио напали и избили по лицу, встретил Новый год в больнице. У артиста разрыв барабанной перепонки левого уха, он боится, что может потерять слух.
На своей странице в Instagram артист обратился к поклонникам с новогодними поздравлениями.
"Поздравляю всех с Новым годом. Желаю здоровья, успеха, достатка, счастья, веселого настроения. В новом году все будет намного лучше! Старому году спасибо и принимаем новый, и помним, что в новом году нас ждет фантастическое будущее", - пожелал Хома.
Также Михаил добавил, что он в больнице, и попросил фанатов писать ему.
Ранее напавший на Дзидзьо экс-коллега озвучил мотив своих действий.