Может потерять слух: Дзидзьо рассказал о последствиях нападения

У Дзидзьо разрыв барабанной перепонки / https://www.instagram.com/dzidzio/

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома), на которого 28 декабря перед эфиром на на радио напали и избили по лицу, рассказал о последствиях инцидента для его здоровья.

На своей странице в Instagram артист сообщил, что врач диагностировал у него разрыв барабанной перепонки левого уха, и теперь ему придется провести новогодние праздники в больнице, и отменить все ближайшие концерты.

"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице, и вынужден буду провести тут все новогодние праздники", - отметил артист.

Хома также извинился перед организаторами и заказчиками его новогодних концертов.

"Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня, как для музыканта, в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал Дзидзьо.

Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.