Может потерять слух: Дзидзьо рассказал о последствиях нападения

Артист проведет новогодние праздники в больнице.
Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома), на которого 28 декабря перед эфиром на на радио напали и избили по лицу, рассказал о последствиях инцидента для его здоровья.
На своей странице в Instagram артист сообщил, что врач диагностировал у него разрыв барабанной перепонки левого уха, и теперь ему придется провести новогодние праздники в больнице, и отменить все ближайшие концерты.
"Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице, и вынужден буду провести тут все новогодние праздники", - отметил артист.
Хома также извинился перед организаторами и заказчиками его новогодних концертов.
"Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня, как для музыканта, в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - написал Дзидзьо.
Я хочу звернутися до всіх і розказати ситуацію, яка вчора сталася зі мною. Перед ефіром на радіо на мене напала зграя бандитів, це було близько 8 людей неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим, який на мою думку, є у злочинній змові з Олегом Турком. Вчора я перебував у стані шоку і не розумів серйозності того, що відбувається. Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації. Я знаходжуся в лікарні і змушений буду провести тут всі Новорічні свята. Я звертаюся до всіх наших концертних партнерів, замовників, і прошу вибачити мене і мою команду, але ми змушені скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, в тому числі відміняємо корпоративні виступи у Новорічну ніч. Для мене як для музиканта в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити.
Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.