Избиение Дзидзьо: стало известно имя нападающего, и появилось первое видео артиста после инцидента

Дзидзьо дал первое интервью после нападения / Скриншот https://www.facebook.com/kiev.informator.ua

На украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.

Одного из нападающих артист узнал – это Михаил Мешков. По словам представителя артиста Лилии Слюсар, Мешков неоднократно угрожал Дзидзьо физической расправой, передают "Факты".

"Это человек по имени Михаил Мешков. Он еще с лета приходил к нам в офис и рассказывал, что выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%. Мы не стали реагировать на эти рейдерские требования, поскольку наши юристы засомневались в правомерности продажи доли Лесика и не признают нового совладельца. Мы действуем в правовом поле, но Мешков наведывался к нам в офис и говорил: „Вот, вы зарабатываете средства. Давайте, делитесь". Но мы не уверены, что он действительно законный владелец этой доли акций компании", - отметила Слюсар.

Вскоре дал первое интервью после нападения и сам Хома – он сообщил, что написал заявление в полицию, и рассказал о дальнейших действиях.

"Я чувствую себя уверенно, есть обида какая-то, но, знаете, я хочу проговорить это, рассказать, что есть такая проблема в Украине, и на своем примере хочу показать некоторым людям на своем примере, что есть закон, и я хочу, чтобы по закону меня защитили в моей стране, и я хочу доказать, что в Украине есть правосудие", - отметил артист.

Отметим, что полиция обьявила в Киеве план "Перехват". Злоумышленники скрылись на автомобилях Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350, их разыскивают. Номерные знаки машин: АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.

Напомним, утром 28 декабря Дзиздьо нанесли телесные повреждения на улице Викентия Хвойки 15/15, на место инцидента прибыла полиция и скорая помощь.