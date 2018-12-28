"Дзидзьо уклоняется от налогов": напавший на певца экс-коллега озвучил мотив своих действий

Дзидзьо обвиняют в уклонении от уплаты налогов / Скриншот https://www.facebook.com/kiev.informator.ua

Обвиняемый в нападении на Дзидзьо бывший участник музыкального коллектива Михаил Мешков заявил, что работал вместе с коллегами по группе на корпоративе, где увидел наличие финансовых махинаций.

"Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Фомы нет, хотя их выступление, и я могу предоставить информацию, стоит 25 тысяч долларов", - цитирует его ТСН.

Мешков заявил, что потребовал у менеджеров Дзидзьо договор и финансовую отчетность, а его отправили за подробностями по несуществующему адресу и скрыли всю бухгалтерию.

"Получается, что они берут за концерты наличные, получают дотации от государства, выводят деньги через подставных лиц. Они от меня скрывались, я вызывал полицию неоднократно", - рассказал экс-коллега Дзидзьо.

Мешков заявил, что именно он является жертвой в данном конфликте. Сначала Дзидзьо обманул его на крупную сумму денег, а затем пытался избить. Мужчина намерен подать соответствующее заявление в правоохранительные органы.

"Это Михаил Хома ведет себя непорядочно. То, что он звезда, не дает ему права делать, что угодно. Я докажу, что Михаил Хома – преступная группировка во главе с Безухом Анатолием Викторовичем, которые выводят бюджетные средства", - резюмировал Мешков.

Напомним, на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома) напали перед утренним эфиром на радиостанции, и несколько раз ударили его по лицу.