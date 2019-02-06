Под продолжительные аплодисменты: гроб с телом Децла провели на кладбище

Гроб с телом Децла отправили на Пятницкое кладбище / Фото: Светлана Комарова

В Центральной клинической больнице управления делами президента РФ прошла церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер 3 февраля в одном из клубов Ижевска после выступления на закрытой вечеринке, у него остановилось сердце.

Гроб с телом Толмацкого поклонники, которые выстроились у входа в больницу, провели под аплодисменты – так провожают в последний путь артистов.

Известно, что Децла похоронят на Пятницком кладбище за старой часовней, церемония погребения артиста будет закрытой.

Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце.

Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы его тела на наркотики.

Ранее в день похорон Децла вышел его посмертный клип.