Под продолжительные аплодисменты: гроб с телом Децла провели на кладбище

Церемония погребения артиста будет закрытой.
В Центральной клинической больнице управления делами президента РФ прошла церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер 3 февраля в одном из клубов Ижевска после выступления на закрытой вечеринке, у него остановилось сердце.
Гроб с телом Толмацкого поклонники, которые выстроились у входа в больницу, провели под аплодисменты – так провожают в последний путь артистов.
Известно, что Децла похоронят на Пятницком кладбище за старой часовней, церемония погребения артиста будет закрытой.
Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце.
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы его тела на наркотики.
Ранее в день похорон Децла вышел его посмертный клип.