"Это ты проклял": фанаты Децла с обвинениями обрушились на известного актера

7 февраля 2019, 12:36

Артисту припомнили выступление 15-летней давности.

Децл
Фанаты Децла ищут виновных в его смерти / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

6 февраля в Москве простились с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер 3 февраля в одном из клубов Ижевска после выступления на закрытой вечеринке, у него остановилось сердце.

Церемония прощания с Толмацким не обошлась без неприятных инцидентов, и после похорон фанаты рэпера не могут простить смерти артиста, и ищут виновных в его кончине, передает "Дни.ру".

Фанаты Децла припомнили резиденту Comedy Club, актеру и певцу Александру Ревве его номер 15-летней давности, в котором он с черным юмором сделал кавер на песню рэпера "Вечеринка".

"Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", – спел юморист.

Поклонники умершего репера пришли в ярость от таких строк, считая, что Ревва предрек смерть Децлу этим выступлением.

"Щас видео в сети популярно, где ты поешь лет 15 назад об умершем Децле. Теперь берегись кармы, конь…", "Это ты проклял Децла, живи теперь с этим, Ревва", - писали фанаты Децла.

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Напомним, Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии. 

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

"Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.

Ранее на церемонии прощания с Децлом произошел неприятный инцидент.

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Александр Ревва Децл
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