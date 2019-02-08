"Последний крупный динозавр": Шнуров посвятил стих Юрскому

Шнуров посвятил поэзию Юрскому / Скриншот видео с youtube.com

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни легендарному советскому актеру Сергею Юрскому.

"Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр", - написал Шнуров в Instagram.

Пользователи в комментариях высказывали слова сожаления в связи с кончиной легенды советского кинематографа. Поклонники высказывали соболезнования родным артиста, вспоминали его талант, знаменитые роли и высказывали мнение, что Юрский лучше всех исполнил роль Остапа Бендера.

"Ах, какой в нем жил Остап Бендер", "Земля пухом. Очень любил его. Человек с большой буквы", "Юрский не динозавр. Он мэтр!", "Великий! Что за традиция уже пошла что Шнуров пишет стихи в память об ушедших...", "Как-то грубо … не согласна с вашими стихами", - написали пользователи в Сети.

Ранее стало известно, что Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни. Дочь актера Дарья Юрская говорила, что он долго болел и скончался в результате остановки сердца. СМИ узнали, что артиста похоронят на московском Троекуровском кладбище.