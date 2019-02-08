Названа дата прощания с Сергеем Юрским

К родным и близким легендарного актера уже обратился Путин.
С известным советским и российским актером театра и кино Сергеем Юрским будут прощаться в понедельник, 11 февраля.
Прощание с Юрским пройдет в театре им. Моссовета, время начала траурного мероприятия уточняется, пишет ТАСС со ссылкой на представителя театра.
Президент РФ Владимир Путин уже отреагировал на смерть артиста и выразил соболезнования его родным и близким.
"…примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Сергея Юрьевича Юрского", — привел сайт Кремля слова лидера страны.
Ранее стало известно, что Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни. Дочь актера Дарья Юрская говорила, что он долго болел и скончалься в результате остановки сердца. СМИ узнали, что артиста похоронят на московском Троекуровском кладбище.