Названа дата прощания с Сергеем Юрским

С Сергеем Юрским попрощаются 11 февраля / Скриншот видео с youtube.com

С известным советским и российским актером театра и кино Сергеем Юрским будут прощаться в понедельник, 11 февраля.

Прощание с Юрским пройдет в театре им. Моссовета, время начала траурного мероприятия уточняется, пишет ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Президент РФ Владимир Путин уже отреагировал на смерть артиста и выразил соболезнования его родным и близким.

"…примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Сергея Юрьевича Юрского", — привел сайт Кремля слова лидера страны.

Ранее стало известно, что Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни. Дочь актера Дарья Юрская говорила, что он долго болел и скончалься в результате остановки сердца. СМИ узнали, что артиста похоронят на московском Троекуровском кладбище.