"Маленькая дива": дочь Ани Лорак продефилировала на модном показе

Девочка прошлась по подиуму в белоснежном платье.
Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, 7-летняя София стала моделью для детской коллекции одежды SASHA KIM в России.
Успехами девочки певица поделилась на своей странице в Instagram, выложив фото Сони на подиуме в белоснежном платье с перьями.
"А тем временем маленькая Дива дарит свой лучик света миру! Всем тепла и радости!", - подписала фото певица.
Сама певица из-за концертов не смогла побывать на показе дочери, зато ее экс-муж Мурат поддержал дочку.
"Яркий лучик!", "Мамина гордость и самая большая любовь в жизни!", "Маленькая принцесса", "Девочка хорошая. Но на маму вообще не похожа. Папа копия", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак похвасталась идеальными формами после развода с мужем.