"Маленькая дива": дочь Ани Лорак продефилировала на модном показе

Ани Лорак похвасталась успехами дочери / https://www.instagram.com/anilorak/

Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, 7-летняя София стала моделью для детской коллекции одежды SASHA KIM в России.

Успехами девочки певица поделилась на своей странице в Instagram, выложив фото Сони на подиуме в белоснежном платье с перьями.

"А тем временем маленькая Дива дарит свой лучик света миру! Всем тепла и радости!", - подписала фото певица.

Сама певица из-за концертов не смогла побывать на показе дочери, зато ее экс-муж Мурат поддержал дочку.

"Яркий лучик!", "Мамина гордость и самая большая любовь в жизни!", "Маленькая принцесса", "Девочка хорошая. Но на маму вообще не похожа. Папа копия", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак похвасталась идеальными формами после развода с мужем.