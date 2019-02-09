"Мурат теперь локти кусает!": Ани Лорак похвасталась идеальными формами после развода с мужем

Лорак похвасталась фигурой в стильном топе / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, поделилась снимками, которые вызвали бурю обсуждения между фанатами.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала фото, на которых позирует на диване с белым полотенцем на голове, в черных мини-шортах и коричневом топе, который подчеркивает ее бюст.

"Сегодня выходной. Time to relax. А завтра снова увижу вас!", - подписала фото певица.

Поклонники заметили, что после развода с мужем певица стала делиться более откровенными фото.

"И все-таки расставание с Муратом пошло на пользу", "Самые красивые ножки!", "Мурат теперь локти кусает!", "У бывшего не выдержит сердце", - писали юзеры.

Ранее в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.