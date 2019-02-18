Ким Кардашьян покрасовалась в шокирующе откровенном наряде

Платью, в котором позировала теледива, 11 лет.
Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян посетила церемонию Hollywood Beauty Awards в вызывающем наряде.
38-летняя звезда для светского мероприятия выбрала винтажное черное платье в пол от Thierry Mugler 1998 года.
"Изюминка" этого наряда в том, что декольте состоит из пары узких полосок, которые едва прикрывают соски, и чудом держатся на месте.
Кроме того, рискованный разрез до самого бедра позволил рассмотреть аппетитные формы знаменитости.
Ранее Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте.