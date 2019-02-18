Ким Кардашьян покрасовалась в шокирующе откровенном наряде

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян посетила церемонию Hollywood Beauty Awards в вызывающем наряде.

38-летняя звезда для светского мероприятия выбрала винтажное черное платье в пол от Thierry Mugler 1998 года.

"Изюминка" этого наряда в том, что декольте состоит из пары узких полосок, которые едва прикрывают соски, и чудом держатся на месте.

Кроме того, рискованный разрез до самого бедра позволил рассмотреть аппетитные формы знаменитости.

Ранее Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте.