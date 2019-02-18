Умер звезда "Версуса" Саша Скул

Знакомые Саши Скула опровергли новость о его смерти / https://twitter.com/sashasql

В сети появилась новость о смерти рэпера, одного из участников коллектива "Бухенвальд Флава", который выступал на площадке баттл-проекта "Версус", Тагира Маджулова (Саши Скула).

Сообщение о кончине 29-летнего артиста было опубликовано в официальной группе знаменитости во "ВКонтакте".

"Сегодня в 12.11 остановило свой ход сердце Саши", - было сказано в сообщении, не было указано никаких деталей и причины смерти.

Вскоре ФАН со ссылкой на источник, знакомый с исполнителем, сообщил, что артист жив, а публикация оказалась ложной.

Ранее умер Децл - ему внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний. Также в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

"Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.