Звезда "Папиных дочек" покорила сеть фигурой в купальнике

Лиза Арзамасова показала фото в купальнике / https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью Галины Сергеевны в популярном комедийном сериале "Папины дочки", опубликовала в Сети фото, которое выхвало бурю эмоций среди подписчиков.

23-летняя девушка выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена на отдыхе в слитном купальнике с акцентом на декольте.

Поклонники засыпали юную артистку комплиментами, восхитившись ее стройной фигурой.

"Ого, Галина Сергеевна, подросла и очень похорошела! Красавица, шикарная фотка!", "Сладкая малышка", "Ух красавица, стройная, как лань", "Ноги просто топ!", - писали юзеры.

Лиза Арзамасова похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

Ранее звезда "Папиных дочек" снялась топлес и продемонстрировала растяжку.