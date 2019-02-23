Звезда "Папиных дочек" покорила сеть фигурой в купальнике

23-летняя звезда напомнила фанатам о лете.
Актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся ролью Галины Сергеевны в популярном комедийном сериале "Папины дочки", опубликовала в Сети фото, которое выхвало бурю эмоций среди подписчиков.
23-летняя девушка выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена на отдыхе в слитном купальнике с акцентом на декольте.
Поклонники засыпали юную артистку комплиментами, восхитившись ее стройной фигурой.
"Ого, Галина Сергеевна, подросла и очень похорошела! Красавица, шикарная фотка!", "Сладкая малышка", "Ух красавица, стройная, как лань", "Ноги просто топ!", - писали юзеры.
Ранее звезда "Папиных дочек" снялась топлес и продемонстрировала растяжку.