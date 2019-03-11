Впервые после смерти солиста Кита Флинта The Prodigy обратились к фанатам

The Prodigy впервые обратились к фанатам после смерти Кита Флинта / Фото: Facebook/The Prodigy

Группа The Prodigy впервые обратилась к поклонникам после смерти солиста Кита Флинта.

Фото граффити и благодарность фанатам разместил на официальной странице группы в Instagram создатель и участник The Prodigy Лиам Хоулетт.

"Спасибо всем, народ, за вашу дань уважения и слова, они очень тронули нас и поддерживали всю эту неделю. Вот это граффити художника Ellwood-Leo появилось в Лондоне, с огромным уважением, Лиэм Х.", - сказано в сообщении.

/ https://www.instagram.com/theprodigyofficial/

Напомним, Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

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