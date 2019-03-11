Впервые после смерти солиста Кита Флинта The Prodigy обратились к фанатам

11 марта 2019, 14:56

Коллектив поблагодарил поклонников за поддержку.

продиджи
The Prodigy впервые обратились к фанатам после смерти Кита Флинта / Фото: Facebook/The Prodigy

Группа The Prodigy впервые обратилась к поклонникам после смерти солиста Кита Флинта.

Фото граффити и благодарность фанатам разместил на официальной странице группы в Instagram создатель и участник The Prodigy Лиам Хоулетт.

"Спасибо всем, народ, за вашу дань уважения и слова, они очень тронули нас и поддерживали всю эту неделю. Вот это граффити художника Ellwood-Leo появилось в Лондоне, с огромным уважением, Лиэм Х.", - сказано в сообщении.

/ https://www.instagram.com/theprodigyofficial/

Напомним, Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также Главред собрал лучшие клипы The Prodigy.

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