"Стас, это смерть": запрещенный СБУ Пьеха пострадал из-за наркотиков

Эдита Пьеха спасла внука от наркозависимости / moya-strofa.in

Известного российского певца Стаса Пьеху, которому СБУ запретила въезд в Украину, знаменитая бабушка Эдита Пьеха ранее спасла от наркотической зависимости, поместив в специализированную клинику.

Как сообщает Собеседник, легенда советской эстрады перевезла внука из Санкт-Петербурга в Москву и поместила на принудительное лечение.

"Мы действовали жестко. Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Просился обратно в Питер. Тогда я говорила ему: "Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это все". И он согласился", — вспоминает Эдита Пьеха.

Певцу удалось преодолеть зависимость, и впоследствии он открыл собственную клинику для помощи наркоманам.

После лечения популярность Пьехи в России пошла на спад, однако он активно выступает на оккупированном Донбассе. Так, накануне российского Дня защитника отечества он давал концерт в Донецке, а в марте выступил в столице аннексированного Крыма Симферополе.

Напомним, Пьеха спел о гумконвое, который Россия регулярно отправляет на Донбасс.