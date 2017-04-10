Стаса Пьеху внесли в "черные списки"

Российский певец Стас Пьех попал в список запрещенных в Украине артистов.

Об этом свидетельствует обновление на сайте украинского центра "Миротворец" от 9 апреля в разделе "Чистилище".

Кроме него, в список также попали певицы Юлианна Караулова и Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка.

Всем артистам инкриминируют многократное незаконное пересечение государственной границы Украины — а именно посещение аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Напомним, в августе 2015 года Стасу Пьеха по рекомендации Одесской ОГА, СБУ и Погранслужбы Украины отказали во въезде на территорию Украины из-за его "поддержки оккупации Крыма и оголтелой пропутинской пропаганды".

Ранее Пьеха возвеличил в своей новой песне так называемый "гуманитарный конвой", который Россия регулярно отправляет на Донбасс, на что получил достойный ответ от украинцев.

Напомним, запрещенный Пригожин обиделся на Украину за "черные списки".