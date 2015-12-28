Запрещенный в Украине Стас Пьеха спел о "гумконвое" Путина

Певец поет о Донбассе, как о "родной земле".
Российский певец Стас Пьеха спел о гумконвое, который Россия регулярно отправляет на Донбасс.
В Сети появилось видео с концерта в России, отмечает Эспрессо.TV.
На нем Пьеха хором МЧС России увековечил в "героической" песне "гумконвой", который Путин посылает для поддержки террористов на востоке Украины.
"Доставит груз земле родной, наш гуманитарный конвой", ― поет Пьеха, называя украинскую территорию "родной землей".
Кроме этого, певец называет "гумконовой" "братской помощью".
Напомним, певец Стас Пъеха вошел в список запрещенных в Украине российских артистов.