Российский певец Стас Пьеха спел о гумконвое, который Россия регулярно отправляет на Донбасс.

В Сети появилось видео с концерта в России, отмечает Эспрессо.TV.

На нем Пьеха хором МЧС России увековечил в "героической" песне "гумконвой", который Путин посылает для поддержки террористов на востоке Украины.

"Доставит груз земле родной, наш гуманитарный конвой", ― поет Пьеха, называя украинскую территорию "родной землей".

Кроме этого, певец называет "гумконовой" "братской помощью".

Напомним, певец Стас Пъеха вошел в список запрещенных в Украине российских артистов.