Врач Началовой рассказал о ее здоровье и проблемах с финансами

Юлия Началова с дочерью / Instagram певицы

Василий Шуров, дечащий врач недавно скончавшейся российской поп-певицы Юлии Началовой, рассказал, что у нее были серьезные проблемы с финансами.

"Ее семья реально живет очень скромно. Юля ведь длительное время была не востребована. Я точно знаю, с деньгами там было очень туго", — цитирует его портал Московский комсомолец.

По словам Шурова, в больнице Началовой пришлось проходить бесплатное лечение от подагры, поскольку ей нечем было платить.

Кроме того, медик рассказал, что ему ничего не известно об онкологическом заболевании певицы. "Даже если у Юли и выявили онкологию, то умерла она явно не от этого заболевания. Так резко от рака не умирают. Вот сепсис — это классика", — сказал он и добавил, что Началова более месяца не обращалась за медицинской помощью из-за натертой ноги.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц после того, как у нее обострилось тяжелое заболевание. Позднее журналисты узнали, с кем будет жить Вера - 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным. Затем Виктор, отец Юлии Началовой, откровенно рассказал о причинах ее смерти.

Далее, помощница Началовой рассказала о ее последних словах. Позднее телеведущий поведал, какую болезнь певице удалось победить незадолго до смерти.