Отец Началовой назвал виновного в смерти дочери

23 марта 2019, 19:31

В семье певицы считают, что фатальным стало самолечение.

Началова с отцом
Виктор Началов на протяжении многих лет развивал музыкальную карьеру дочери / Фото: Wikimedia Commons

Виктор Началов, отец российской певицы Юлии Началовой, высказал мнение относительно виновника смерти дочери.

В передаче Андрея Малахова на телеканале Россия-1 он заявил, что не обвиняет врачей и считает, что они предоставили квалифицированную помощь.

Отец певицы констатировал, что что его дочь сама виновата в своей смерти.

"Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало", — подчеркнул отец.

Он добавил, что каждый день звонил Началовой в больницу, а она говорила, что у нее все хорошо.

"Занялась самолечением занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась", — продолжил Началов.

Мужчина признался, что очень тяжело переживает смерть дочери.

Напомним, Началова несколько лет страдала от букета серьезных заболеваний - в том числе подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета.

В марте нынешнего года Началову экстренно госпитализировали в критическом состоянии - после того как болезни дали осложнения. Затем началось гангренозное воспаление ноги - результат незначительной травмы ноги.

Вскоре врачи пришлось ввести певицу в кому с помощью медикаментов и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началовой сделали операцию на ноге. Однако ослабленный организм вмешательства не перенес. Вечером этого же дня Началовой не стало от сердечной недостаточности.  Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

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смерть отец Юлия Началова
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