Plus-size модель Эшли Грэм показала фигуру после похудения

Модель решила намерена покинуть ряды моделей plus-size / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Одна из самых популярных в мире plus-size моделей Эшли Грэм поделилась с подписчиками своего блога снимком, на котором запечатлен результат преображения ее фигуры в результате многочисленных спортивных тренировок.

В Instagram пышнотелая красотка опубликовала фото, где поклонники также могут рассмотреть ее новую прическу.

На снимке Грэм позирует в обтягивающих черной водолазке и спортивного типа брюках, которые соблазнительно обтягивают ее сексуальные формы.

Образ модели дополняют очки и естественный макияж. Грэм позирует в комнате, украшенной абстрактными картинами.

Грэм ранее делилась в соцсети видео ее изнуряющих занятий с тренером, на которых модель корректировала свою фигуру с пышными формами.

/ Фото: Instagram/Эшли Грэм

Ранее Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах.